В российских регионах повысят налог из-за богатеющего населения

«Ведомости»: В регионах РФ начали повышать транспортный налог для роста доходов

Власти Красноярского края, Новосибирской и Оренбургской областей намерены повысить транспортный налог для роста бюджетных доходов регионов на сотни миллионов рублей. Соответствующие инициативы внесли в региональные парламенты губернаторы субъектов федерации, пишут «Ведомости».

Такой сбор относится к региональным налогам, поэтому для его пересмотра не требуется указание Москвы. В Новосибирской области за счет повышения хотят уже в следующем году собрать 219,6 миллиона рублей, а в Красноярском крае — 334,8 миллиона. Оренбургская область хочет с 2027 года получать дополнительно по 534,8 миллиона рублей.

Глава Красноярского края Михаил Котюков объяснил, что за последнее десятилетия жители региона заметно разбогатели — среднедушевой доход вырос в два раза, а вот ставки налога остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.

В Новосибирской области данный вид налога хотят поднять второй год подряд, там его величина привязана к стоимости половины бака топлива для Lada Granta. В июне этого года рост стоимости бензина в годовом выражении составлял 10,9 процента, на столько же вырастет и налог.

Оренбургская область по состоянию на 2025 год остается регионом с самыми низками ставкам транспортного налога в Приволжском федеральном округе. В том числе для автомобилей двигателем менее 100 лошадиных сил ставка составляет ноль рублей. После принятия законопроекта она вырастет до семи рублей на лошадиную силу.

Глава региона обещает, что собранные деньги пойдут на дорожное строительство, капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним.

Глава направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин рассказал, что в 2024 году по всей России собрано 215,5 миллиарда рублей транспортного налога. По его мнению, повышение ставок не приведет к ухудшению собираемости платежей. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов предположил, что у людей такой рост вызовет раздражение.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, что на фоне растущего дефицита бюджета всем российским службам велели отыскать дополнительные источники доходов. По его мнению, «для народа это ничего хорошего не сулит, будут дополнительные платежи».