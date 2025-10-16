Забота о себе
19:29, 16 октября 2025Забота о себе

Опровергнуто утверждение о норме воды в день

Нефролог Кирога: В день необходимо пить не более 1,5 литра воды
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Утверждение о том, что в норме каждый день необходимо пить по два литра воды, является неверным, заявил нефролог Борха Кирога. Этот популярный миф он опроверг в беседе с изданием El Español.

«Почкам ежедневно требуется пол-литра воды для выведения токсинов, но мы также теряем воду незаметно через дыхание и потоотделение. Сколько это составляет? От 800 до 1000 миллилитров», — пояснил Кирога. Таким образом, в сутки организму необходимо не более 1,5 литра воды, добавил он.

При этом врач напомнил, что вода содержится также и в пище, которую человек ест на протяжении дня. Особенно ее много во фруктах и овощах. Что же касается сладких газировок, соков и алкоголя, от них лучше отказаться вовсе, так как первые два напитка повышают риск возникновения ожирения, а последний — повреждает печень, заключил Кирога.

Ранее нефролог Танзила Сагова перечислила продукты для профилактики болезней почек. Так, с этой целью она призвала включить в рацион цитрусовые.

