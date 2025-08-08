Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 8 августа 2025Забота о себе

Россиянам назвали лучшие продукты для профилактики болезней почек

Врач Сагова: Предотвратить образование камней в почках помогут овсянка и лимоны
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

То, что человек ест, напрямую влияет на здоровье почек и риск образования в них камней, предупредила нефролог Танзила Сагова. Лучшие фрукты для здоровья этого органа она назвала россиянам в разговоре с «Газетой.Ru».

Людям со склонностью к образованию камней в почках врач предложила регулярно употреблять в пищу цитрусовые: лимоны, апельсины, лаймы. В этих фруктах содержится большое количество лимонной кислоты, благодаря которой pH мочи закисляется, что препятствует кристаллизации солей.

Еще одна рекомендация медика — включить в меню свежие овощи, фрукты и другие источники клетчатки. Она помогает регулировать уровень глюкозы в крови и поддерживать нормальный обмен веществ. «Полезны в этом отношении и цельнозерновые продукты — овсянка, бурый рис, киноа и бобовые (чечевица, фасоль, нут). Помимо клетчатки, они содержат магний, защищающий от образования камней в почках», — пояснила Сагова.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Также для профилактики образования камней в почках важны нежирные молочные продукты и источники диетического белка, такие как курица, яйца и рыба, уточнила она.

Наконец, нефролог посоветовала следить за соблюдением питьевого режима. По ее словам, последние исследования показали, что у людей, употребляющих до 2,5 литра воды в сутки, риск образования камней существенно ниже, чем у тех, кто употребляет менее 1,5 литра воды за день.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех Анастасия Лебедева предостерегла от злоупотребления малиной и смородиной. По ее словам, эти ягоды опасны для людей с подагрой и некоторыми видами камней в почках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Российская биржа установила рекорд по числу сделок с отечественными ценными бумагами

    Лукашенко высказался о событиях в Буче и их исполнителях

    Тренера по танцам нашли удушенной и изнасилованной в российском лесу

    Раскрыты детали выбора площадки для встречи Путина и Трампа

    Россияне бросились скупать подержанные китайские машины

    Россиянам назвали лучшие продукты для профилактики болезней почек

    Звонки Путина главам дружественных стран перед встречей с Трампом объяснили

    Москвичей предупредили о похолодании до 8 градусов

    Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости