Россиянам назвали лучшие продукты для профилактики болезней почек

Врач Сагова: Предотвратить образование камней в почках помогут овсянка и лимоны

То, что человек ест, напрямую влияет на здоровье почек и риск образования в них камней, предупредила нефролог Танзила Сагова. Лучшие фрукты для здоровья этого органа она назвала россиянам в разговоре с «Газетой.Ru».

Людям со склонностью к образованию камней в почках врач предложила регулярно употреблять в пищу цитрусовые: лимоны, апельсины, лаймы. В этих фруктах содержится большое количество лимонной кислоты, благодаря которой pH мочи закисляется, что препятствует кристаллизации солей.

Еще одна рекомендация медика — включить в меню свежие овощи, фрукты и другие источники клетчатки. Она помогает регулировать уровень глюкозы в крови и поддерживать нормальный обмен веществ. «Полезны в этом отношении и цельнозерновые продукты — овсянка, бурый рис, киноа и бобовые (чечевица, фасоль, нут). Помимо клетчатки, они содержат магний, защищающий от образования камней в почках», — пояснила Сагова.

Также для профилактики образования камней в почках важны нежирные молочные продукты и источники диетического белка, такие как курица, яйца и рыба, уточнила она.

Наконец, нефролог посоветовала следить за соблюдением питьевого режима. По ее словам, последние исследования показали, что у людей, употребляющих до 2,5 литра воды в сутки, риск образования камней существенно ниже, чем у тех, кто употребляет менее 1,5 литра воды за день.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех Анастасия Лебедева предостерегла от злоупотребления малиной и смородиной. По ее словам, эти ягоды опасны для людей с подагрой и некоторыми видами камней в почках.