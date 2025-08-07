Россиян предостерегли от злоупотребления популярным летним продуктом

Доцент Росбиотех Лебедева: Малина и смородина могут вызвать изжогу и боли

Следует с осторожность потреблять малину и смородину при гастрите, язве желудка и повышенной кислотности, так как ягоды могут спровоцировать изжогу и боли. В разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева также посоветовала не злоупотреблять ягодами даже при отсутствии противопоказаний.

«Малина и смородина — ценные источники витаминов, антиоксидантов и клетчатки, но некоторым людям их употребление может навредить. Обе ягоды способны вызывать аллергические реакции (зуд, отеки, сыпь). Особенно осторожными стоит быть тем, у кого есть непереносимость салицилатов — веществ, содержащихся в малине. При гастрите, язве желудка или повышенной кислотности малина и смородина, особенно кислые сорта, могут раздражать слизистую, провоцируя изжогу и боли», — сказала Лебедева.

В смородине, особенно черной, много пуринов, которые способствуют накоплению мочевой кислоты, добавила специалист. По ее мнению, это опасно при подагре и некоторых видах камней в почках.

Черная смородина может слегка снижать давление, поэтому при склонности к гипотонии стоит контролировать ее количество. Малина усиливает потоотделение, что может влиять на действие жаропонижающих. Черная смородина взаимодействует с антикоагулянтами, изменяя их эффективность Анастасия Лебедева доцент кафедры университета Росбиотех

Даже при отсутствии противопоказаний не стоит злоупотреблять ягодами — оптимальная порция до 100–150 граммов в день, считает специалист. Перед введением ягод в рацион детей, беременных или хронических больных лучше проконсультироваться с врачом, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что черная смородина или малина способны притормозить развитие воспалительного процесса в организме. Кроме того, в ягодах много полезного витамина С. Первое место в рейтинге по содержанию аскорбиновой кислоты у черной смородины, на втором месте облепиха, далее следует жимолость. После нее идут малина, клубника и крыжовник.