Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

РБК: Член переговорной группы в Стамбуле генерал Фомин может уйти в отставку

Член переговорной группы по Украине в Стамбуле генерал-полковник Александр Фомин может уйти в отставку с поста замглавы Минобороны России. О возможной отставке Фомина стало известно из публикации РБК.

Говоря о потенциальной отставке Фомина, издание ссылается на два близких к оборонному ведомству источника. Кроме того, РБК запросило комментарий от Минобороны, однако не получило ответа. Покинет ли Фомин также переговорную группу, не уточняется. В качестве возможного преемника Фомина называется замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Известно, что на посту замглавы Минобороны Фомин отвечает за международное военно-техническое сотрудничество.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказывался о паузе в переговорах России и Украины. Он сообщал, что обсуждение мирного урегулирования поставлено на паузу, так как Киев не отвечает на проекты документов, переданные в Стамбуле. Он добавил, что украинская делегация также не ответила на предложение о создании трех контактных профильных групп по вопросам урегулирования.

Последний на сегодняшний день раунд переговоров в Стамбуле состоялся 23 июля 2025 года.