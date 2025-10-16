Россия
Появились новые детали в деле о первом в России штрафе за неубранную собачью мочу

RT: Жительница Москвы намерена обжаловать штраф за неубранную мочу за собакой
Жительница Москвы, которую впервые в России оштрафовали за неубранную мочу за собакой, намерена обжаловать штраф. Об этом она заявила в беседе с RT.

Россиянка рассказала, что основанием для штрафа послужило видео с камер наблюдения, которое было сделано в апреле 2025 года. По ее словам, пожаловалась на нее соседка, с которой у нее конфликт.

«Сначала я только слышала ее крики из окна, а в сентябре она начала за мной ходить. Вот просто ходит за мной во время прогулки с собакой», — посетовала женщина.

Москвичка обжаловала штраф, дело будет рассматривать Симоновский районный суд. «Если мы просто заплатим, такой прецедент позволит штрафовать кого угодно (...) Мы будем оспаривать это дело до конца», — заявила она.

Ранее сообщалось, что штраф жительнице Москвы за неубранную мочу питомца составил 1,5 тысячи рублей. В суде заявили, что россиянка должна носить бутылку с водой и смывать мочу.

