Московскую собачницу оштрафовали за неубранную мочу питомца

Mash: В Москве ветнадзор оштрафовал собачницу за неубранную мочу питомца

В Москве владелицу собаки оштрафовали за неубранную мочу питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина объяснила, что на пса озлобилась ее соседка. Та обратилась в ветнадзор с жалобой на то, что хозяйка якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире.

В ходе разбирательства выяснилось, что собачница действительно убирает только фекалии, хотя, по словам ветеринаров, она также должна носить бутылку с водой и смывать мочу. На этом основании ей выписали штраф в размере 1500 рублей.

Женщина уже обратилась в суд с намерением оспорить штраф.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о повышении штрафов за неправильное содержание и выгул собак. Так, за нарушение правил содержания собак в местах общего пользования коммунальных квартир и домов штраф составит 1,5-3 тысячи рублей (вместо 1-2 тысяч рублей). Кроме того, до аналогичных сумм увеличивают штрафы за нахождение с питомцем без поводка и намордника в магазинах, учреждениях и на детских площадках, а также за выгул собак на территориях школ, больниц и детских садов.