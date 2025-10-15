Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 15 октября 2025Россия

Московскую собачницу оштрафовали за неубранную мочу питомца

Mash: В Москве ветнадзор оштрафовал собачницу за неубранную мочу питомца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве владелицу собаки оштрафовали за неубранную мочу питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина объяснила, что на пса озлобилась ее соседка. Та обратилась в ветнадзор с жалобой на то, что хозяйка якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире.

В ходе разбирательства выяснилось, что собачница действительно убирает только фекалии, хотя, по словам ветеринаров, она также должна носить бутылку с водой и смывать мочу. На этом основании ей выписали штраф в размере 1500 рублей.

Женщина уже обратилась в суд с намерением оспорить штраф.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о повышении штрафов за неправильное содержание и выгул собак. Так, за нарушение правил содержания собак в местах общего пользования коммунальных квартир и домов штраф составит 1,5-3 тысячи рублей (вместо 1-2 тысяч рублей). Кроме того, до аналогичных сумм увеличивают штрафы за нахождение с питомцем без поводка и намордника в магазинах, учреждениях и на детских площадках, а также за выгул собак на территориях школ, больниц и детских садов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости