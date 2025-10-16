Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 16 октября 2025Россия

Пропавшую на кладбище россиянку больше трех дней искали 150 человек

Под Челябинском пропавшую на кладбище женщину несколько дней искали 150 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Челябинской области пропавшую на кладбище женщину несколько дней искали 150 человек. Ее не могли отыскать больше трех дней, пишет РИА Новости.

Россиянка приехала к местам захоронения близких на такси 12 октября. Выйдя из машины, женщина попросила водителя подождать, чтобы тот отвез ее обратно. Однако пассажирка так и не вернулась. Водитель попытался найти ее самостоятельно, но не смог — она исчезла.

Женщину нашли в десяти километрах от поселка Аракуль 15 октября. Область поисков составила 52 квадратных километра. К поискам россиянки привлекали 150 человек — спасателей Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы, Мобильного поисково-спасательного отряда, местных жителей, добровольцев «ЛизаАлерт», ООО «РМК Поиск», а также кинологов.

Ранее сообщалось, что под Красноярском пропала 15-летняя школьница. Ее родителям прислали видео с кладбища и потребовали полмиллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости