Пропавшую на кладбище россиянку больше трех дней искали 150 человек

Под Челябинском пропавшую на кладбище женщину несколько дней искали 150 человек

В Челябинской области пропавшую на кладбище женщину несколько дней искали 150 человек. Ее не могли отыскать больше трех дней, пишет РИА Новости.

Россиянка приехала к местам захоронения близких на такси 12 октября. Выйдя из машины, женщина попросила водителя подождать, чтобы тот отвез ее обратно. Однако пассажирка так и не вернулась. Водитель попытался найти ее самостоятельно, но не смог — она исчезла.

Женщину нашли в десяти километрах от поселка Аракуль 15 октября. Область поисков составила 52 квадратных километра. К поискам россиянки привлекали 150 человек — спасателей Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы, Мобильного поисково-спасательного отряда, местных жителей, добровольцев «ЛизаАлерт», ООО «РМК Поиск», а также кинологов.

