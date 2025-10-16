Экономика
09:56, 16 октября 2025Экономика

Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

Путин: Автотранспорт занимает в России первое место по объемам грузоперевозок
Виктория Клабукова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Наибольшая доля в объеме грузовых перевозок в России приходится на автотранспорт. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства, передает ТАСС.

«Автотранспорт занимает у нас первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет», — декларировал Путин. Такую тенденцию глава страны объясняет высокими темпами обновления дорожной сети. Путин призвал сохранять текущий уровень дорожного строительства. Помимо грузоперевозок, состояние дорожной инфраструктуры в России необходимо поддерживать из-за растущего автомобильного туризма. В частности, развитие данного вида туризма подстегивает улучшение скоростных трасс как М-4, М-12 и М-11 «Нева», пояснил президент.

Ранее «Ведомости» писали о снижении расходов на ремонт российских дорог. В сравнении с 2024 годом стоимость контрактов сократилась на 23 процента для государственных властей и 11 процентов — для муниципальных.

