Расходы на ремонт дорог в России резко снизились

«Ведомости»: Власти начали экономить на ремонте дорог из-за проблем с бюджетом

За первые восемь месяцев 2025 года структуры государственной и муниципальной власти заключили 23,3 тысячи контрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог общей стоимостью 1,02 триллиона рублей, что на 23 и 11 процентов соответственно меньше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Контур.Закупки» пишут «Ведомости».

Текущий результат также хуже, чем в 2023 и 2022 годах, когда расходы составляли 1,24 триллиона и 1,48 триллиона рублей соответственно. При этом средний чек одной закупки вырос, что свидетельствует об укрупнении самих контрактов.

В планах у властей до конца года заключить контракты еще на 355 миллиардов рублей. Если они будут исполнены, то за весь год расходы составят 1,38 триллиона рублей, что на 20 процентов меньше, чем в 2024 году.

Эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик отметил, что тенденцию к снижению объема дорожных закупок можно считать устоявшейся. По его мнению, она в первую очередь указывает на нехватку средств, поскольку деньги идут на другие приоритетные направления. Кроме того, свое влияние оказывает завершение крупный реконструкций прошлых лет, отсутствие сравнимых новых проектов и усиление контроля за эффективностью расходов.

По итогам первых семи месяцев года дефицит федерального бюджета достиг 4,88 триллиона рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Таким образом, власти вынуждены урезать расходы, не отнесенные к числу приоритетных.

Руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин назвал самой серьезной проблемой шестилетнего плана дорожной деятельности (главный регламентирующий документ для отрасли) неадекватный размер расходов на ремонт и содержание дорог. По его оценкам, в соответствующий раздел заложено всего 60 процентов от необходимого объема средств, хотя грузоперевозки по дорожной сети с твердым покрытием существенно выросли.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин одобрил «дорожную карту» поддержки отрасли транспортного строительства. До этого в Национальной ассоциации инфраструктуры компаний (НАИК, объединяет крупнейших игроков отрасли) отмечали, что от помощи государства и изменения подходов напрямую зависит выживание предприятий, без срочных мер они разорятся.