Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Боливарианской Республикой Венесуэла. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из документа, подписанного в Москве 7 мая 2025 года, отношения между Россией и южно-американской страной основаны на взаимном уважении и исторических узах дружбы. Также подчеркивается, что предыдущие двусторонние договоры между государствами заложили надежный фундамент для российско-венесуэльских связей.

Новый договор расширяет взаимодействие стран в политической и экономической сфере, включая энергетику, транспорт, добычу полезных ископаемых, а также в безопасности, противодействии терроризму и экстремизму. Согласно документу, Россия и Венесуэла будут поддерживать тесный диалог и работать над новыми механизмами сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее Совфед ратифицировал соглашение между правительствами России и Кубы о военном сотрудничестве. Ожидается, что это укрепит диалог между странами, а также защитит интересы россиян, выполняющих задачи в рамках реализации документа.

