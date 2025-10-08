Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 8 октября 2025Россия

Совфед ратифицировал соглашение России c карибской страной о военном сотрудничестве

Совфед ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Сенаторы Совфеда ратифицировали соглашение между правительствами России и Кубы о военном сотрудничестве. Об этом сообщило РИА Новости.

Соглашение подписано 13 марта в Гаване и 19 марта в Москве. Ожидается, что ратификация укрепит сотрудничество между странами в военной сфере и обеспечит правовую основу для определения его целей, а также защитит интересы россиян, выполняющих задачи в рамках реализации документа.

7 октября соглашение также ратифицировала Госдума.

Ранее был ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный лидерами двух стран Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января. Как следует из документа, стороны стремятся укрепить отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в области безопасности и обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости