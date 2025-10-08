Совфед ратифицировал соглашение России c карибской страной о военном сотрудничестве

Совфед ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве

Сенаторы Совфеда ратифицировали соглашение между правительствами России и Кубы о военном сотрудничестве. Об этом сообщило РИА Новости.

Соглашение подписано 13 марта в Гаване и 19 марта в Москве. Ожидается, что ратификация укрепит сотрудничество между странами в военной сфере и обеспечит правовую основу для определения его целей, а также защитит интересы россиян, выполняющих задачи в рамках реализации документа.

7 октября соглашение также ратифицировала Госдума.

Ранее был ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный лидерами двух стран Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января. Как следует из документа, стороны стремятся укрепить отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в области безопасности и обороны.