Редчайшую глубоководную рыбу поймали у берегов одной страны впервые за 20 лет

В Великобритании впервые за 20 лет поймали редчайшего глубоководного американского полиприона, который имеет репутацию охотника на акул. Об этом сообщает The Sun.

Уникальный улов попался Оуэну Мейтсу у берегов Корнуолла примерно в 16 километрах от берега. Рыбак с друзьями отправились в море, чтобы ловить кету и синих акул. Вскоре около их яхты появилась очень странная рыба, которую они не могли опознать. «Мы понятия не имели, что это за рыба, а потом через несколько минут она клюнула на акулью наживку», — рассказал Мейтс.

Друзья вытащили необычное существо на борт, сфотографировали и измерили. Рыба была около 80 сантиметров в длину и весила 5,4 килограмма. После этого британцы выпустили ее. «Только вернувшись домой и поискав в интернете мы поняли, насколько она редкая», — сказал Мейтс.

Оказалось, что им попался американский полиприон — глубоководная рыба, которая почти не появляется у берегов и вообще у поверхности воды. Более того, Мейтс смог найти информацию только об одном полиприоне, пойманном у берегов Великобритании. Его выловили в 2001 году в Ла-Манше, так что Мейтс считает, что установил новый рекорд.

Кроме того, британец нашел в сети видео, на котором крупный полиприон плывет с акулой в пасти. Ученые считают, что полиприоны способны охотиться на акул средних размеров.

