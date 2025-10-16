Из жизни
09:38, 16 октября 2025

Редчайшую глубоководную рыбу поймали у берегов одной страны впервые за 20 лет

The Sun: В Великобритании поймали редчайшего полиприона впервые за 20 лет
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: kayak fishing Cornwall / YouTube

В Великобритании впервые за 20 лет поймали редчайшего глубоководного американского полиприона, который имеет репутацию охотника на акул. Об этом сообщает The Sun.

Уникальный улов попался Оуэну Мейтсу у берегов Корнуолла примерно в 16 километрах от берега. Рыбак с друзьями отправились в море, чтобы ловить кету и синих акул. Вскоре около их яхты появилась очень странная рыба, которую они не могли опознать. «Мы понятия не имели, что это за рыба, а потом через несколько минут она клюнула на акулью наживку», — рассказал Мейтс.

Друзья вытащили необычное существо на борт, сфотографировали и измерили. Рыба была около 80 сантиметров в длину и весила 5,4 килограмма. После этого британцы выпустили ее. «Только вернувшись домой и поискав в интернете мы поняли, насколько она редкая», — сказал Мейтс.

Оказалось, что им попался американский полиприон — глубоководная рыба, которая почти не появляется у берегов и вообще у поверхности воды. Более того, Мейтс смог найти информацию только об одном полиприоне, пойманном у берегов Великобритании. Его выловили в 2001 году в Ла-Манше, так что Мейтс считает, что установил новый рекорд.

Кроме того, британец нашел в сети видео, на котором крупный полиприон плывет с акулой в пасти. Ученые считают, что полиприоны способны охотиться на акул средних размеров.

Ранее сообщалось, что житель Панамы поймал огромного луциан-кубера длиной 126 сантиметров и побил мировой рекорд. Крупную рыбу поймали в районе курорта Лос-Бузос, где было установлено более 30 высших мировых достижений.

.
