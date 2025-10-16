«Роснефть» представила юбилейный автомаршрут по Кавказским Минеральным Водам

«Роснефть» разработала 50-й автомаршрут в 100 километров по Кавминводам

Компания «Роснефть» совместно с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края презентовала новый автомобильный маршрут «Жемчужина юга России» по городам Кавказских Минеральных Вод. Этот маршрут стал юбилейным, пятидесятым по счету, разработанным компанией для россиян, путешествующих на автомобилях по стране.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и создает комфортные условия для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности компании.

Маршрут проходит через четыре главных города Кавказских Минеральных Вод — Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Его общая протяженность составляет около 100 километров, он объединяет 35 самых популярных и значимых локаций и пролегает через 10 автозаправочных комплексов «Роснефть». Презентация маршрута состоялась на одной из АЗС в Пятигорске.

Первой точкой маршрута является Железноводск, где туристы могут посетить Курортный парк с каскадной лестницей, Пушкинскую галерею и Дворец Эмира Бухарского.

В Пятигорске путешественникам предлагают дегустировать целебную минеральную воду, наслаждаться панорамой гор и исследовать лермонтовские места, включая «Домик Лермонтова», Лермонтовскую галерею, озеро Провал и Емануелевский парк.

В Ессентуках центральным объектом стал Курортный парк, а также знаменитая Грязелечебница имени Семашко и Цандеровский институт механотерапии.

Завершается маршрут в Кисловодске, визитной карточкой которого является Национальный парк с терренкурами общей протяженностью 24,3 километра, а также уникальный музей «Визит-центр» и знаменитая Нарзанная галерея.

