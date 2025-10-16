Россиян обвинили в Грузии в бесконтрольных международных транзакциях

В Грузии заявили о задержании пяти россиян за незаконную легализацию доходов

Пятерых россиян задержали в Грузии по обвинению в легализации незаконных доходов. Об этом со ссылкой на заявление Минфина страны сообщает ТАСС.

Гражданам РФ вменяют осуществление незаконной производственной деятельности, для которой, по версии следствия, минуя пограничный контроль, в Грузию ввозилось большое количество валюты. После этого без регистрации и разрешения Нацбанка приобретались виртуальные активы — предлагался как нелегальный офис, так и курьерский сервис.

Компания выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари (текущий курс лари составляет 29,08 рубля), чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций, подчеркнули в ведомстве, перечислив изъятые в рамках расследования суммы — 371 тысяча долларов из офиса компании, еще 100 тысяч у одного из задержанных, а также 250 тысяч из нескольких автомобилей с российскими номерами.

Отмечается, что россиянам, о которых идет речь, грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Согласно статистике Нацбанка Грузии за первую половину 2025 года объем денежных переводов из России в страну сократился к январю-июню 2024-го примерно на треть, составив около 218 миллионов долларов. Италия и США показали рост и обогнали РФ по этому показателю с 295 и 321 миллионом долларов соответственно.