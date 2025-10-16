Путешествия
10:33, 16 октября 2025Путешествия

Россияне назвали топ любимых направлений для отдыха в бархатный сезон

Краснодарский край вошел в топ любимых направлений россиян в бархатный сезон
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Краснодарский край возглавил топ-5 любимых направлений россиян для отдыха в бархатный сезон. Такие данные назвали соотечественники во время совместного исследования компании Unisimka и платформы «Авито Путешествия», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что указанный регион выбрали 20 процентов респондентов. В топ также вошли Ленинградская область (14 процентов), Калининградская область (9 процентов), Крым (8 процентов), Московская область (7 процентов).

Среди регионов, где популярно бронировать загородное жилье, лидером также стал Краснодарский край (18 процентов). В список вошли и Карелия с долей 16 процентов, Крым (13 процентов), Дагестан (5 процентов) и Ставропольский край (4 процента).

«Средняя стоимость аренды квартиры в сентябре-октябре 2025 года составила 4,3 тысячи рублей в сутки, загородного дома — 8,7 тысячи рублей в сутки. По данным технологической платформы, в среднем по России посуточное жилье в бархатный сезон бронируют на пять ночей», — указано в исследовании.

Ранее стало известно, что россияне устремились на отдых в бархатный сезон в Турцию, Египет и ОАЭ, а самый дорогой тур семья туристов приобрела по цене автомобиля.

    Все новости