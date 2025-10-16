Россияне выбрали 100 лучших новостей десятилетия

К юбилею Дзена россияне выбрали 100 самых хороших новостей десятилетия

Дзен отметил свое десятилетие и решил вспомнить, что хорошего происходило в России за последние десять лет. Платформа провела опрос и собрала 100 событий, которые пользователи сочли самыми светлыми и вдохновляющими.

В список вошли спортивные победы, научные открытия, культурные и технологические достижения, а также важные общественные инициативы. Опрос охватил более двух тысяч человек из разных регионов страны, а его результаты легли в основу специального лендинга «100 хороших новостей десятилетия».

Среди событий, которые россияне вспоминают с особым теплом: ничья сборной России с Англией на Евро-2016, победа хоккеистов на Олимпиаде-2018 (первая за 26 лет), и полет Юлии Пересильд и Клима Шипенко на МКС для съемок первого в мире художественного фильма в космосе.

Не обошлось и без научных рекордов. В 2024 году космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, а в 2025-м Александр Овечкин обошел легендарного Уэйна Гретцки, забив 895-й гол в НХЛ.

В «десятку хороших лет» вошли и другие события — запуск «Турецкого потока», отмена ковидных ограничений, победа россиянки в конкурсе «Миссис Вселенная» и попадание десяти отечественных вузов в топ-50 рейтинга университетов БРИКС.

За десять лет на Дзене появилось более 4900 российских СМИ, а интерес к новостям только растет. Среднее время чтения увеличилось с семи до десяти минут, а пик активности пользователей приходится на утро, с шести до девяти часов. Самым насыщенным по количеству публикаций стал 2024 год, а самой читаемой новостью — сообщение о выборах президента России.

Чаще всего новости читают в Москве и Подмосковье, а самые популярные темы остаются прежними — политика, происшествия, спорт, мировые события, шоу-бизнес и экономика.

