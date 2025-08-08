Интернет и СМИ
17:23, 8 августа 2025Интернет и СМИ

Манул Тимофей стал главным котом страны

Дзен Новости: Манул Тимофей стал самой обсуждаемой кошкой в российских СМИ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Манул по имени Тимофей из Московского зоопарка является самым обсуждаемым котом страны. Согласно статистике «Дзен Новостей», составленной к Всемирному дню кошек, который отмечают 8 августа, именно он стал главным героем в российских медиа. Материал имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Тимофей уверенно обошел даже знаменитую кошку покойного Карла Лагерфельда Шупетт. Про дикого кота писали в полтора раза чаще, чем про гламурную любимицу дизайнера. Журналисты чаще всего вспоминали о биографии московского манула и делились его фотографиями из соцсетей зоопарка.

В топ-5 кошачьих звезд в СМИ также попали домашняя пума Месси, черная пантера Луна и лысый сфинкс Мэни. Чаще всего в новостях обсуждали необычные привычки животных и то, как за ними ухаживают.

Помимо кошек, медиа активно писали и о других представителей дикой фауны, в частности, об амурском тигре Тихоне, рысях по имени Чип и Гайка, а также дальневосточном леопарде Мизере.

До этого «Дзен Новости» рассказывали, что в июне и июле арбуз внезапно обошел дыню по числу упоминаний в СМИ. Сладкий фрукт занял только четвертую строчку среди самых обсуждаемых летних продуктов, уступив также места клубнике с черешней. Кроме того, платформа назвала самых обсуждаемых друзей среди звезд в России.

    Все новости