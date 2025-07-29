Названы самые обсуждаемые друзья среди звезд в России

Дружбу артистов Джигана и Тимати признали самой обсуждаемой в сети

Контентная платформа «Дзен Новости» составила рейтинг звездных дуэтов, которые оказались самыми обсуждаемыми в сети и СМИ. Новое исследование приурочено к Международному дню дружбы, который отмечают 30 июля. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

В числе первых дуэтов, чьей дружбе посвящено больше всего новостных сюжетов в российских изданиях за последние полгода, оказались музыканты Тимати и Джиган. В 2025-м наибольшее число публикаций о дружеских взаимоотношениях оказалось именно про них.

«По этому показателю рэперы обогнали другой популярный дуэт, который расположился на втором месте –– актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна — в 1,2 раза», — сказано в сообщении.

Также в топ-5 самых обсуждаемых друзей среди российских знаменитостей вошли певец Николай Басков и артистка балета Анастасия Волочкова. Они же обошли в 1,5 раза по появлению в медиапространстве певицу Ольгу Бузову и бизнесвумен Марию Погребняк. На пятом месте рейтинга среди российских звезд оказались исполнительницы Клава Кока и Мари Краймбрери.

По данным «Дзен Новостей», в 2025-м среди российской аудитории вызвала наибольший интерес дружба таких зарубежных знаменитостей, как певицы Тейлор Свифт и Селены Гомес, актеров Оскара Айзека и Педро Паскаля. Помимо этого, россияне часто интересовались отношениями Бена Аффлека с Мэттом Дэймоном.

Ранее журналист, бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) рассказал о дружбе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. В то же время известная телеведущая Светлана Зейналова прокомментировала слухи о романтических отношениях с коллегой Тимуром Соловьевым.