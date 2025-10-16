Россиянин готовил диверсию и получил десять лет колонии

В Ингушетии осудили на 10 лет мужчину за подготовку диверсии

В Ингушетии суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя за подготовку диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным ведомства, мужчина с сообщниками хотели подорвать стратегический объект республики. Злоумышленник хранил у себя взрывчатку. Однако планы сорвали силовики.

По данным канала, теперь россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также мужчина выплатит штраф в размере 700 тысяч рублей.

Ранее в Ульяновской области задержали двоих россиян, подозреваемых в диверсии по заданию кураторов из интернета, — они подожгли объект связи.