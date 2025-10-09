Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:17, 9 октября 2025Силовые структуры

Два россиянина подожгли объект связи по заданию кураторов из интернета

В Ульяновской области двух россиян задержали за поджог объекта связи
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Ульяновской области задержали двоих россиян, подозреваемых в диверсии по заданию кураторов из интернета, — они подожгли объект связи. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 15 сентября одному из подозреваемых написал неизвестный мужчина, который предложил заработать на диверсии. Обвиняемый по его заданию привлек сообщника, и вместе они изготовили зажигательную смесь, с которой пошли на поджог объекта связи.

Ночью диверсанты прибыли в Новоульяновск. Там, сломав замок, они проникли в помещение и устроили поджог. Также отмечается, что поджигатели записали видео своих действий и отправили его куратору, после чего скрылись.

Ранее в Ленобласти неизвестный поджег дом преподавателя Военно-морской академии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости