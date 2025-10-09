Два россиянина подожгли объект связи по заданию кураторов из интернета

В Ульяновской области двух россиян задержали за поджог объекта связи

В Ульяновской области задержали двоих россиян, подозреваемых в диверсии по заданию кураторов из интернета, — они подожгли объект связи. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 15 сентября одному из подозреваемых написал неизвестный мужчина, который предложил заработать на диверсии. Обвиняемый по его заданию привлек сообщника, и вместе они изготовили зажигательную смесь, с которой пошли на поджог объекта связи.

Ночью диверсанты прибыли в Новоульяновск. Там, сломав замок, они проникли в помещение и устроили поджог. Также отмечается, что поджигатели записали видео своих действий и отправили его куратору, после чего скрылись.

