В Ленобласти неизвестный поджег дом преподавателя Военно-морской академии

В Ленинградской области подожгли дом преподавателя Военно-морской академии. Об этом сообщает 47.news.

По его данным, утром поступил сигнал о пожаре в СНТ «Импульс» садоводческого массива Мшинская. На участке горели дом и хозпостройка. Пламя повредило стену и крыши, но жильцы не пострадали.

Выяснилось, что хозяин дома — преподаватель ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Ущерб составил 700 тысяч рублей. Силовики нашли ведро из-под масла. Камера зафиксировала, как сразу после начала пожара неизвестный в темной одежде вышел с участка. Возбуждено уголовное дело.

