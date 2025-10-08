Силовые структуры
Неизвестный поджег дом преподавателя Военно-морской академии

В Ленобласти неизвестный поджег дом преподавателя Военно-морской академии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Ленинградской области подожгли дом преподавателя Военно-морской академии. Об этом сообщает 47.news.

По его данным, утром поступил сигнал о пожаре в СНТ «Импульс» садоводческого массива Мшинская. На участке горели дом и хозпостройка. Пламя повредило стену и крыши, но жильцы не пострадали.

Выяснилось, что хозяин дома — преподаватель ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Ущерб составил 700 тысяч рублей. Силовики нашли ведро из-под масла. Камера зафиксировала, как сразу после начала пожара неизвестный в темной одежде вышел с участка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело против 68-летнего местного жителя, поджегшего 49-летнего спящего бездомного.

