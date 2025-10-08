Пенсионер поджег спящего бездомного в российском регионе

В Петербурге задержали пенсионера за поджог спящего бездомного

В Санкт-Петербурге возбудили дело против 68-летнего местного жителя, поджегшего 49-летнего спящего бездомного. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию позвонил очевидец и рассказал, что на улице Подвойского у дома № 29 мужчина облил чем-то другого и поджег. Выяснилось, что подозреваемый из неприязни облил растворителем сумку рядом с лежащим на скамейке бездомным. Огонь перекинулся и на человека.

Пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью. Против пенсионера составили протокол о мелком хулиганстве и отправили его в камеру.

