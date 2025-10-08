Силовые структуры
Пенсионер поджег спящего бездомного в российском регионе

В Петербурге задержали пенсионера за поджог спящего бездомного
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге возбудили дело против 68-летнего местного жителя, поджегшего 49-летнего спящего бездомного. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию позвонил очевидец и рассказал, что на улице Подвойского у дома № 29 мужчина облил чем-то другого и поджег. Выяснилось, что подозреваемый из неприязни облил растворителем сумку рядом с лежащим на скамейке бездомным. Огонь перекинулся и на человека.

Пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью. Против пенсионера составили протокол о мелком хулиганстве и отправили его в камеру.

Ранее в Свердловской области следователи завершили расследование дела против 20-летней местной жительницы, расправившейся с двухмесячной дочерью из-за плача.

