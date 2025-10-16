Россия
11:16, 16 октября 2025Россия

Россиянина в лодке унесло в море

На Сахалине мужчину в лодке унесло в море
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Сахалине мужчину унесло в море. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Россиянин вышел в море вечером 15 октября. Тогда его весельную лодку стало уносить от берега. С тех пор связи с мужчиной нет, несмотря на имевшуюся при нем рацию.

Сведений о судьбе мужчины не имеется. Канал попросил выйти на связь всех, кому что-либо известно о случившемся.

Ранее в Хабаровском крае мужчину в 200-литровой бочке унесло в море. Россиянина без признаков жизни нашли на побережье спустя несколько дней. У его остались двое сыновей.

