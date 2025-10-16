Россиянка вернулась с работы и нашла мертвыми заночевавших в квартире друзей

Петербурженка вернулась с работы и нашла мертвыми заночевавших в квартире друзей

Жительница Кировского района Санкт-Петербурга вернулась с работы и нашла мертвыми заночевавших в квартире друзей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, 27-летний и 25-летний молодые люди пришли к 42-летней владелице квартиры на улице Подводника Кузьмина со спиртными напитками. Предположительно, во время застолья гости употребили прегаблин.

Позже хозяйка жилища отправилась на дежурство и оставила мужчин под замком. Когда горожанка вернулась, то обнаружила, что товарищи не подают признаков жизни.

Как пишет телеканал РЕН ТВ, гости женщины приняли препарат «Лирика».

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что житель Петербурга вернулся с вахты и нашел в квартире двоих знакомых — мужчину и женщину — без признаков жизни. Рядом с ними были разбросаны бутылки и стояла канистра.