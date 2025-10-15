Россия
Россиянин вернулся с вахты и нашел в квартире знакомых без признаков жизни

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга вернулся с вахты и нашел в квартире двоих знакомых — мужчину и женщину — без признаков жизни. Рядом с ними были разбросаны бутылки и стояла канистра, передает 78.ru.

По данным российского издания, трагедия произошла в квартире дома на Будапештской улице. Горожанин рассказал, что проживал там с двумя приятелями.

Сосуды с неизвестной жидкостью, обнаруженные рядом с трупами, отправили на экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области снова выросло, достигнув 46.

О жертвах суррогатного алкоголя в Ленобласти стало известно в конце сентября. Большинство отравившихся проживало в городе Сланцы и в соседней с ним деревни Гостицы.

