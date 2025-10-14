Число жертв суррогатного алкоголя в регионе России снова выросло

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти снова выросло, достигнув 46. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, данные зафиксированы по состоянию на вечер 13 октября.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что в ходе расследования обстоятельств смертельного массового отравления в Москве были задержаны еще двое фигурантов.
О жертвах суррогатного алкоголя в Ленобласти стало известно 26 сентября. Большинство отравившихся проживало в городе Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Однако 14 октября также сообщалось о смертельном отравлении спиртным в Санкт-Петербурге, которое может быть связано со случаями в Сланцевском районе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее из ряда вон выходящим событием, несмотря на достаточно строгие законы в сфере реализации алкоголя.