Число жертв суррогатного алкоголя в регионе России снова выросло

РИА Новости: Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 46

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти снова выросло, достигнув 46. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, данные зафиксированы по состоянию на вечер 13 октября.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в ходе расследования обстоятельств смертельного массового отравления в Москве были задержаны еще двое фигурантов.

О жертвах суррогатного алкоголя в Ленобласти стало известно 26 сентября. Большинство отравившихся проживало в городе Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Однако 14 октября также сообщалось о смертельном отравлении спиртным в Санкт-Петербурге, которое может быть связано со случаями в Сланцевском районе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее из ряда вон выходящим событием, несмотря на достаточно строгие законы в сфере реализации алкоголя.