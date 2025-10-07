Число жертв массового отравления алкоголем в российском регионе приблизилось к 50

СК сообщил о росте числа жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти до 45

Число жертв массового отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти приблизилось к 50. Это следует из данных, опубликованных Следственным комитетом в Telegram.

По информации ведомства, в настоящий момент в российском регионе зафиксировано как минимум 45 смертельных случаев из-за употребления спиртного с содержанием метилового спирта.

Следователи продолжают проверку обстоятельств произошедшего, в том числе выявляют оставшиеся каналы поставки опасной продукции. Так, в Москве были задержаны еще двое подозреваемых из числа организаторов продажи суррогата.

Ранее массовые отравления алкоголем прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее из ряда вон выходящим случаем, несмотря на достаточно строгие законы в данной сфере.

О массовом смертельном отравлении в Ленобласти стало известно 26 сентября. Первые случаи были зафиксированы за два дня до этого.