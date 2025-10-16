Россиянке удалили 20-килограммовую опухоль диаметром более полуметра

Жительнице Подмосковья удалили 20-килограммовую опухоль большого диаметра

Жительнице Подмосковья удалили 20-килограммовую опухоль диаметром более полуметра. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

46-летняя женщина из Королева пришла к врачам с жалобами на большой живот и слабость. В рамках обследования у россиянки обнаружили гигантскую опухоль брюшной полости и малого таза. Размер новообразования достигал более 50 сантиметров в диаметре, а вес превышал 20 килограммов.

Опытные онкогинекологи и анестезиологи успешно удалили опухоль. Удалось установить, что новообразование было злокачественным.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, ее отправили домой.

До этого стало известно, что в Московской области в животе 67-летней женщины выросла опухоль весом около восьми килограммов.