Российский министр призвал к мировой энергетической справедливости

Цивилев: Миллиард жителей земли все еще готовит пищу на открытом огне

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, выступая на Российской энергетической неделе, призвал к соблюдению принципа энергетической справедливости и заявил о недопустимости ситуации, при которой одна страна диктует другой условия по развитию энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Министр напомнил, что около миллиарда жителей планеты по-прежнему пользуются для приготовления пищи открытым огнем, а более чем 600 миллионам человек в Африке недоступно электричество, в то время как многие не имеют возможности оплачивать его или получают в ограниченном объеме.

Как следует из слов Цивилева, вырабатываемая сейчас в мире «позиция энергетической справедливости» означает доступность электроэнергии для каждого жителя Земли. «Не просто подвели к дому, а человек еще в состоянии оплатить эту электроэнергию», — объяснил он.

Ранее 16 октября в МИД Индии прокомментировали прозвучавшее накануне заявление президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр этой азиатской страны Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. «Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели», — подчеркнули в связи с этим в дипломатическом ведомстве, отметив, что Индия является крупным импортером энергоносителей.

