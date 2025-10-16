Силовые структуры
Российскому заключенному гарантировали госнаграды и инвалидность за службу в тылу СВО

ФСБ: Аферист взял с москвича 2 млн руб. за отправку родственника из ИК на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мошенник взял у москвича два миллиона рублей, гарантируя отправку его родственника, отбывающего наказание в исправительной колонии (ИК), в тыл в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы совместно с отделом МВД России по Волоколамскому городскому округу при силовой поддержке Росгвардии. В ведомстве предоставили оперативное видео силовой операции.

На кадрах видны двое мужчин, один передает другому пачку денег. Силовики вытаскивают из автомобиля подозреваемого и кладут его на асфальт.

Задержанный — гражданин Российской Федерации 1990 года рождения, придумавший мошенническую схему. Он дал гарантии москвичу, что его осужденный родственник получит за службу на СВО госнаграды и ему оформят инвалидность для освобождения от уголовной ответственности. При этом реальной возможности для выполнения обещаний у подозреваемого не было.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Задержанный отправлен в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось об аресте половины из банды попрошаек, обманувших бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.

