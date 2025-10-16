Рудковская и Плющенко вложат в дачу более 400 миллионов рублей

Рудковская оценила сумму восстановления дачи Фаберже более чем в 400 млн рублей

Восстановление разрушенной усадьбы ювелира Карла Фаберже, которую хотят купить с торгов фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, обойдется более чем в 400 миллионов рублей. Об этом стало известно KP.RU.

Дача Фаберже имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и сейчас находится в аварийном состоянии. В январе 2026 года «ДОМ.РФ» выставит объект на торги, где его попытаются купить Плющенко и Рудковская. Супруги собираются обустроить в здании бутик-отель, в котором будет храниться и выставляться их обширная коллекция антиквариата.

По словам Рудковской, дача представляет собой два соединенных друг с другом корпуса: главную и спальную части, и оба корпуса находятся в плачевном состоянии. По подсчетам продюсера, восстановление только главного корпуса обойдется в 400 миллионов рублей, не считая конюшни и других построек.

«Проще, конечно, построить новые здания, чем восстановить эти руины. Но хочется сохранить эту аутентичность», — рассказала Рудковская. Она добавила, что в случае успеха на торгах надеется получить льготный кредит.

Ранее Рудковская показала свой обновленный сад. Ремонтные работы на участке продолжались десять лет.