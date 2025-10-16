Силовые структуры
11:44, 16 октября 2025Силовые структуры

Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

В Ленобласти сотрудница салона связи продавала СБУ абонентские данные граждан
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области задержали 21-летнюю сотрудницу салона мобильной связи, передававшую кураторам из Украины абонентские данные граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, в сентябре девушка фотографировала экран монитора с абонентскими номерами с персональными данными абонентов и отправляла кадры украинскому куратору. Для доступа к базе она использовала учетную запись руководительницы офиса.

Суммарно подозреваемая передала данные 11 клиентов, получив по три тысячи рублей за каждый массив сведений. Возбуждено дело по статье о неправомерном доступе к информации.

Ранее стало известно, что в Волгограде арестовали хакеров за взломы аккаунтов на «Госуслугах».

    Все новости