Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

В Ленобласти сотрудница салона связи продавала СБУ абонентские данные граждан

В Ленинградской области задержали 21-летнюю сотрудницу салона мобильной связи, передававшую кураторам из Украины абонентские данные граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, в сентябре девушка фотографировала экран монитора с абонентскими номерами с персональными данными абонентов и отправляла кадры украинскому куратору. Для доступа к базе она использовала учетную запись руководительницы офиса.

Суммарно подозреваемая передала данные 11 клиентов, получив по три тысячи рублей за каждый массив сведений. Возбуждено дело по статье о неправомерном доступе к информации.

