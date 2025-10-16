Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 16 октября 2025Мир

Спецпредставитель Путина назвал виновного в разрушении диалога России и США

Дмитриев: Байден сделал все для разрушения диалога между РФ и США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший президент США Джо Байден сделал все для разрушения диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Байден, как вы знаете, сделал все, чтобы разрушить любой диалог, любые отношения между Россией и США», — сказал Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что ситуация изменилась при нынешнем президенте США Дональде Трампе, который, по словам Дмитриева, идет на диалог с российской стороной. «Этот диалог, он гораздо лучше, чем то, что было при Байдене», — отметил спецпредставитель российского лидера.

Ранее Трамп назвал основной причиной конфликта на Украине политику своих предшественников, в частности, Джо Байдена и Барака Обамы. «Если бы был просто приличный президент, не великий президент, как я, а если бы был приличный президент, то конфликта между Россией и Украиной не было бы», — сказал американский лидер.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    На Западе заявили о тройном ударе Зеленского по Одессе

    В российском городе уличная певица получила протокол о дискредитации ВС РФ

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости