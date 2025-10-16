Мир
14:20, 16 октября 2025

США не смогли загрузить переданные Россией данные по делу Кеннеди

Архивная служба США не смогла загрузить переданные РФ данные по делу Кеннеди
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: dpa Fotografen / Globallookpress.com

Архивная служба США из-за шатдауна правительства не смогла загрузить переданные российской стороной данные по делу о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила конгрессвуман от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

По словам парламентария, переданные материалы будут загружены на отдельной странице платформы Substack под названием JFK Facts.

«Как только будет доступна ссылка, я ее опубликую», — написала она.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен материалы по делу Кеннеди на основе рассекреченных советских документов Росархива.

