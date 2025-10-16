США не смогли загрузить переданные Россией данные по делу Кеннеди

Архивная служба США не смогла загрузить переданные РФ данные по делу Кеннеди

Архивная служба США из-за шатдауна правительства не смогла загрузить переданные российской стороной данные по делу о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила конгрессвуман от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

По словам парламентария, переданные материалы будут загружены на отдельной странице платформы Substack под названием JFK Facts.

«Как только будет доступна ссылка, я ее опубликую», — написала она.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен материалы по делу Кеннеди на основе рассекреченных советских документов Росархива.