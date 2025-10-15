Мир
Российский посол передал конгрессвумен документы об убийстве Кеннеди

Посол России Дарчиев передал конгрессвумен Луне документы об убийстве Кеннеди
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев передал конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом РИА Новости заявили в дипмиссии. Церемония состоялась в резиденции посла в Вашингтоне.

Как отметили в дипмиссии, Дарчиев выразил надежду, что архивные сведения, собранные редколлегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения», прольют дополнительный свет на трагедию.

Ранее документы, касающиеся убийства общественного деятеля Мартина Лютера Кинга, появились в общем доступе. Всего доступными стали более 230 тысяч страниц документов. Среди них — служебные записки ФБР и сводки Центрального разведывательного управления. При этом часть документов ранее не была оцифрована.

