18:17, 16 октября 2025

Стало известно о действиях российских войск при окружении Купянска

Российские войска развили наступление на флангах гарнизона ВСУ в Купянске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска развили наступление на флангах гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области для окружения города. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска постепенно охватывают гарнизон противника в Купянске с флангов», — рассказал собеседник канала. По его словам, задачей армии России на этом участке фронта является взятие города в оперативное окружение.

Кроме того, источник отметил, что в самом Купянске также идут тяжелые бои. Он подчеркнул, что российским военным удается продвигаться в городской застройке с севера на юг.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили путь к отступлению ВСУ под Купянском. Ударом трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 им удалось разрушить переправу через реку Оскол.

