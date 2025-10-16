Стало известно о недовольстве Москвы действиями Асада

NYT: Россия была недовольна нежеланием Асада взаимодействовать с оппозицией

Россия была недовольна нежеланием бывшего сирийского лидера Башара Асада взаимодействовать с оппозицией. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на дипломатов и аналитиков.

Отмечается, что российская сторона якобы потеряла терпение по отношению к свергнутому сирийскому лидеру, поэтому когда его режим начал рушиться, не предприняла никаких действий.

«Россия воздержалась отчасти потому, что была отвлечена собственным конфликтом на Украине. Но, по словам дипломатов и аналитиков по Сирии, Кремль также устал от категорического отказа Асада сотрудничать с сирийской оппозицией, чтобы попытаться положить конец гражданской войне», — говорится в статье.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник сообщило, что президент Сирии Ахмед Аш-Шараа потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его данным, новые сирийские власти стремятся получить Асада для суда по «делу о предполагаемых преступлениях против сирийцев».