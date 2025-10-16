Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 16 октября 2025Мир

Стало известно о недовольстве Москвы действиями Асада

NYT: Россия была недовольна нежеланием Асада взаимодействовать с оппозицией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: РИА Новости

Россия была недовольна нежеланием бывшего сирийского лидера Башара Асада взаимодействовать с оппозицией. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на дипломатов и аналитиков.

Отмечается, что российская сторона якобы потеряла терпение по отношению к свергнутому сирийскому лидеру, поэтому когда его режим начал рушиться, не предприняла никаких действий.

«Россия воздержалась отчасти потому, что была отвлечена собственным конфликтом на Украине. Но, по словам дипломатов и аналитиков по Сирии, Кремль также устал от категорического отказа Асада сотрудничать с сирийской оппозицией, чтобы попытаться положить конец гражданской войне», — говорится в статье.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник сообщило, что президент Сирии Ахмед Аш-Шараа потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его данным, новые сирийские власти стремятся получить Асада для суда по «делу о предполагаемых преступлениях против сирийцев».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости