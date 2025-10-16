Бывший СССР
Стало известно об успехах России у Мирнограда

ВС России смогли прорваться к восточной окраине Мирнограда
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли прорваться к восточной окраине Мирнограда. Об этом рассказал Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«В последние несколько суток приходят все более позитивные новости с покровско-мирноградского направления, где ВС РФ спустя многие недели тяжелых боев прорвались к восточной окраине Мирнограда», — указано в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются совершать контратаки из Мирнограда, а присутствие украинских подразделений сохраняется и в населенном пункте Проминь.

Ранее стало известно, что ВС России могут взять в огневой мешок украинских бойцов в районе Димитрова. Тогда отмечалось, что все попытки ВСУ перехватить инициативу наступления встречают сопротивление.

