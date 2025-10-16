Ценности
Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

Стилист Дубинин: Синий карандаш в сумке выдает в россиянках провинциалок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Стилист Владимир Дубинин назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки. Соответствующий комментарий приводит Life.ru.

По его словам, в сумке у таких девушек всегда будут лежать карандаш для глаз синего цвета и помада морковного оттенка. Кроме того, Дубинин считает, что в ней также могут присутствовать фиолетовые тени. «Яркий акцент в макияже — признак провинциальной натуры, которая не боится выделяться», — подчеркнул он.

Помимо прочего, собеседник издания указал на лак для волос, чулки или колготки. Вдобавок он упомянул парфюм Molecule 02.

Ранее стилистка Антония Красковски перечислила визуально старящие модные ошибки. Тогда эксперт в первую очередь отметила скинни-джинсы с низкой посадкой, очки в черной массивной оправе и белые укороченные носки.

