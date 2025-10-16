Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:02, 16 октября 2025Из жизни

Тигр напал на машину в российском регионе

Тигр напал на машину в Приморском крае
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Тигр напал на машину в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что изначально хищник убил корову во Врангеле — отдаленном районе Находки. Однако в этот момент на трассе появилась пара на автомобиле, которая начала снимать тигра и зажигать фонари. Хищник не выдержал и напал.

Ранее сообщалось, что в Индии в заповеднике Валмики произошло два смертельных нападения тигра за три дня. Первой жертвой хищника стал 61-летний фермер Кишуни Махто. 1 октября он возвращался в деревню с пастбища и проходил вдоль горной реки, как вдруг на него набросился тигр. Останки мужчины нашли в глубине леса только спустя четыре часа поисков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе заявили о готовности бороться с киевской властью

    Женщина-пастор призналась в совращении 14-летней школьницы

    Раскрыто лучшее время покупки дешевых билетов на зиму

    Россияне раскрыли отношение к сексу на первом свидании

    Психотерапевт назвала неожиданную и при этом частую причину измен

    ВСУ расформирует потерявший боеспособность батальон

    Падение обломков БПЛА привело к пожару на подстанции в российском регионе

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Бойцам армии США посоветовали выпрыгивать из машин ISV при виде противника

    Стало известно о захвате военными ВСУ власти в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости