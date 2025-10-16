Тигр напал на машину в российском регионе

Тигр напал на машину в Приморском крае

Тигр напал на машину в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что изначально хищник убил корову во Врангеле — отдаленном районе Находки. Однако в этот момент на трассе появилась пара на автомобиле, которая начала снимать тигра и зажигать фонари. Хищник не выдержал и напал.

Ранее сообщалось, что в Индии в заповеднике Валмики произошло два смертельных нападения тигра за три дня. Первой жертвой хищника стал 61-летний фермер Кишуни Махто. 1 октября он возвращался в деревню с пастбища и проходил вдоль горной реки, как вдруг на него набросился тигр. Останки мужчины нашли в глубине леса только спустя четыре часа поисков.