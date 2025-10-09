Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

В Индии тигры растерзали двух мужчин за три дня в одном заповеднике

В Индии в заповеднике Валмики произошло два смертельных нападения тигра за три дня. Об этом сообщает Times of India.

Первой жертвой хищника стал 61-летний фермер Кишуни Махто. 1 октября он возвращался в деревню с пастбища и проходил вдоль горной реки, как вдруг на него набросился тигр. Останки мужчины нашли в глубине леса только спустя четыре часа поисков.

Второй жертвой стал 41-летний Бхаджан Манджи. 3 октября он, как и Махто, отправился в заповедник пасти скот. Тигр напал на него у реки и растерзал на месте. Пока неизвестно, виноват ли в этих нападениях один тигр или это разные особи.

После произошедшего власти призвали местных жителей воздержаться от прогулок в лесах Вальмики, особенно возле горных рек.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Бхамдели тигр смертельно ранил 38-летнего мужчину. Хищник напал на него на глазах у отца.