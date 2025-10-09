Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:23, 9 октября 2025Из жизни

Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

В Индии тигры растерзали двух мужчин за три дня в одном заповеднике
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: chevanon / Freepik

В Индии в заповеднике Валмики произошло два смертельных нападения тигра за три дня. Об этом сообщает Times of India.

Первой жертвой хищника стал 61-летний фермер Кишуни Махто. 1 октября он возвращался в деревню с пастбища и проходил вдоль горной реки, как вдруг на него набросился тигр. Останки мужчины нашли в глубине леса только спустя четыре часа поисков.

Второй жертвой стал 41-летний Бхаджан Манджи. 3 октября он, как и Махто, отправился в заповедник пасти скот. Тигр напал на него у реки и растерзал на месте. Пока неизвестно, виноват ли в этих нападениях один тигр или это разные особи.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

После произошедшего власти призвали местных жителей воздержаться от прогулок в лесах Вальмики, особенно возле горных рек.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Бхамдели тигр смертельно ранил 38-летнего мужчину. Хищник напал на него на глазах у отца.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости