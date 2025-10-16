Трамп допустил непрямые переговоры Путина и Зеленского

Трамп допустил отдельные встречи с Путиным и Зеленским из-за их плохих отношений

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, ему придется проводить отдельные встречи с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает C-Span.

В Белом доме Трамп подчеркнул, что в организации переговоров России и Украины есть проблема: в частности, лидеры стран «не очень ладят».

«Иногда сложно организовать встречу. Мы можем сделать что-то раздельное. Раздельно, но на равных, мы встретимся и будем разговаривать», — допустил он.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.

