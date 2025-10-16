Атаки ВСУ в Черном море с помощью безэкипажных катеров объяснили

Военный эксперт Дандыкин: В ближайшие дни атаки ВСУ в Черном море усилятся

В ближайшие дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут продолжить атаки на Россию в Черном море для того, чтобы глава государства Владимир Зеленский смог отчитаться об успехах на грядущей встрече с президентом США Дональдом Трампом, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Идут через Черное море. Причем сейчас замечаем, что катера несут на себе дроны. Это дроны, которые потом вылетают и идут в сторону Крыма. Вот такой катер захватили наши ребята. Это уже новое развитие этой эпопеи. Почему сейчас это будет происходить и, скорее всего, завтра массировано, потому что Зеленскому надо что-то доложить большому начальнику в Вашингтоне, что он предпринимает все усилия для того, чтобы оправдать оказанное доверие. Поэтому, вполне вероятно, таких катеров со стороны Одессы или Очакова будет много идти», — сказал Дандыкин.

По его мнению, подобные катера могу нести на своем борту взрывчатку.

Ранее в Минобороны России сообщали о том, что российские войска вступили в бой с безэкипажными катерами ВСУ в Черном море. В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении шести безэкипажных катеров в акватории моря. Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не предоставили.

Ранее Трамп говорил о том, что Зеленский на встрече с ним в пятницу, 17 октября, попросит о поставках ракет Tomahawk.

