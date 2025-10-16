У россиянки диагностировали полную потерю голоса на фоне стресса из-за ухода отца на СВО

У жительницы Новосибирска диагностировали полную потерю голоса на фоне стресса

У 16-летней жительницы Новосибирска диагностировали полную потерю голоса на фоне стресса из-за ухода отца в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказала заведующая областным консультативно-диагностическим фониатрическим центром поликлиники № 1 Любовь Бессонова, выявленное заболевание называется психогенной афонией. Его вызвал ряд психологических проблем.

«Девочка где-то на пальцах объяснила, что когда она хочет что-то сказать, мама всегда перебивает и начинает говорить за нее. (...) [А потом] папа уехал на СВО, и у ребенка сформировался стрессовый фактор, который привел к афонии», — пояснила Бессонова.

Лечение проводилось командой специалистов, в том числе при помощи психолога и педагога-фонопеда. В результате комплексной терапии голос удалось восстановить, но работа над его качеством еще продолжается.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал неожиданные причины потери голоса. В их числе — повышенная возбудимость и курение.