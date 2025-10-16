Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 16 октября 2025Россия

У россиянки диагностировали полную потерю голоса на фоне стресса из-за ухода отца на СВО

У жительницы Новосибирска диагностировали полную потерю голоса на фоне стресса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

У 16-летней жительницы Новосибирска диагностировали полную потерю голоса на фоне стресса из-за ухода отца в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказала заведующая областным консультативно-диагностическим фониатрическим центром поликлиники № 1 Любовь Бессонова, выявленное заболевание называется психогенной афонией. Его вызвал ряд психологических проблем.

«Девочка где-то на пальцах объяснила, что когда она хочет что-то сказать, мама всегда перебивает и начинает говорить за нее. (...) [А потом] папа уехал на СВО, и у ребенка сформировался стрессовый фактор, который привел к афонии», — пояснила Бессонова.

Лечение проводилось командой специалистов, в том числе при помощи психолога и педагога-фонопеда. В результате комплексной терапии голос удалось восстановить, но работа над его качеством еще продолжается.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал неожиданные причины потери голоса. В их числе — повышенная возбудимость и курение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    На Западе заявили о тройном ударе Зеленского по Одессе

    В российском городе уличная певица получила протокол о дискредитации ВС РФ

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости