Участие США в возможном применении Tomahawk украинской армией объяснили

Участие США в возможных пусках Tomahawk ВСУ объяснили секретными технологиями

Подрядчики из США могут принимать участие в подготовке пусков крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») в случае их поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за секретных технологий. Роль американских специалистов в возможном применении ракет объяснил Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что специалисты из США потребуются для работы с секретными компонентами, которые обеспечивают подготовку пуска. При этом ВСУ в случае поставок ракет смогут инициировать пуск по заранее загруженному профилю полета. Автор допустил, что у Киева не будет возможности перенаправлять ракету в полете.

«Технически это объясняется тем, что весь цикл подготовки и контроля включает закрытые, сертифицированные и шифрованные компоненты», — говорится в сообщении.

В частности, «Томагавки» используют данные централизованной системы управления пуском и миссией (Tactical Tomahawk Weapon Control System) и планировщиком заданий Strike Common Mission Planning System. По этим системам в ракету загружают маршрут, точки коррекции и высоту полета. Как пишет канал, даже если «Томагавк» физически оказался в другой стране, без доступа к вышеперечисленным элементам ракетой нельзя полноценно управлять.

Ранее в октябре источник Financial Times рассказал, что при условии одобрения поставок «Томагвками» ВСУ будут управлять при помощи американских подрядчиков.