Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:21, 16 октября 2025Наука и техника

Участие США в возможном применении Tomahawk украинской армией объяснили

Участие США в возможных пусках Tomahawk ВСУ объяснили секретными технологиями
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

Подрядчики из США могут принимать участие в подготовке пусков крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») в случае их поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за секретных технологий. Роль американских специалистов в возможном применении ракет объяснил Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что специалисты из США потребуются для работы с секретными компонентами, которые обеспечивают подготовку пуска. При этом ВСУ в случае поставок ракет смогут инициировать пуск по заранее загруженному профилю полета. Автор допустил, что у Киева не будет возможности перенаправлять ракету в полете.

«Технически это объясняется тем, что весь цикл подготовки и контроля включает закрытые, сертифицированные и шифрованные компоненты», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022

В частности, «Томагавки» используют данные централизованной системы управления пуском и миссией (Tactical Tomahawk Weapon Control System) и планировщиком заданий Strike Common Mission Planning System. По этим системам в ракету загружают маршрут, точки коррекции и высоту полета. Как пишет канал, даже если «Томагавк» физически оказался в другой стране, без доступа к вышеперечисленным элементам ракетой нельзя полноценно управлять.

Ранее в октябре источник Financial Times рассказал, что при условии одобрения поставок «Томагвками» ВСУ будут управлять при помощи американских подрядчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    В МВД России отреагировали на заявление губернатора насчет пансионата «Серебряная долина»

    В Госдуме ответили на слова Трампа о новом наступлении ВСУ

    Звезда «Женского стендапа» рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    Участие США в возможном применении Tomahawk украинской армией объяснили

    Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости