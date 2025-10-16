Участникам СВО предложили культурную поддержку

В Госдуме предложили запустить программу культурной поддержки участников СВО

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила запустить программу культурной поддержки участников специальной военной операции (СВО). Ее слова передает ТАСС.

Она сообщила, что уже направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с предложением о создании федеральной программы.

«Инициировать запуск государственной программы в рамках национального проекта "Культура", ориентированного на интеграцию семей мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников в культурное пространство», — говорится в обращении.

Сообщается, что в числе ключевых механизмов реализации программы — предоставление бесплатного или льготного доступа к театрам, выставкам, концертам и кинопоказам, а также учреждение статуса «Культурный партнер» для учреждений культуры, проводящих не менее трех мероприятий в квартал для семей участников СВО.

Ранее стало известно, что министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что кинематографисты отправились в зону СВО, как только получили разрешение от военных.