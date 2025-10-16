Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:19, 16 октября 2025Культура

Участникам СВО предложили культурную поддержку

В Госдуме предложили запустить программу культурной поддержки участников СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила запустить программу культурной поддержки участников специальной военной операции (СВО). Ее слова передает ТАСС.

Она сообщила, что уже направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с предложением о создании федеральной программы.

«Инициировать запуск государственной программы в рамках национального проекта "Культура", ориентированного на интеграцию семей мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников в культурное пространство», — говорится в обращении.

Сообщается, что в числе ключевых механизмов реализации программы — предоставление бесплатного или льготного доступа к театрам, выставкам, концертам и кинопоказам, а также учреждение статуса «Культурный партнер» для учреждений культуры, проводящих не менее трех мероприятий в квартал для семей участников СВО.

Ранее стало известно, что министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что кинематографисты отправились в зону СВО, как только получили разрешение от военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости