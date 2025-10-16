Бывший СССР
14:27, 16 октября 2025

На Украине появится сквер имени Трампа

«Страна.ua»: В Чернигове сквер «Сказка» получит имя президента США Трампа
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

В Чернигове переименуют сквер «Сказка». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Объект получит имя президента США Дональда Трампа. Соответствующее решение принял городской совет Чернигова.

«Название "сквер Трампа" будет знаком благодарности, надежды и открытости города-героя Чернигова к миру», — говорится в пояснительной записке.

Летом 2022 года горсовет Хуста Закарпатской области Украины переименовал улицу Льва Толстого. Она была названа в честь бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

