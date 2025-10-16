Песков заявил, что Рютте ничего не знает о навыках летчиков и моряков РФ

Оскорбления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в сторону российских военных говорит о том, что он ничего не знает об их навыках. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это говорит, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — ответил представитель Кремля.

При этом Песков в ответ на эти заявления добавил, что некомпетентность характерна многим политикам стран Европы. «По многим вопросам некомпетентность — это, к сожалению, сейчас неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО назвал российских летчиков и моряков неумелыми. «Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — сказал глава Североатлантического альянса.