Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков

Генсек НАТО Рютте: Не стоит преувеличивать то, на что способна Россия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оскорбил российских летчиков и моряков, назвав их неумелыми. Об этом генсек заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса.

Рютте призвал «не преувеличивать то, на что способна Россия». «Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — сказал глава Североатлантического альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте и других западных политиков за их высказывания о силе РФ и возможностях ей противостоять. До этого командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес объявил, что если Россия атакует Польшу в 2025 году, силы НАТО смогут уничтожить российские объекты в Калининграде и Севастополе. Комментируя это высказывание, Лавров назвал его чрезмерным раздуванием угрозы.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — тоже великий "стратег" — "подпевает". Это уже совсем провокация. Он сказал, что "велика вероятность того, что Китай заставит своего "младшего партнера" Россию пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял "там", а мы "здесь"», — привел пример глава российского МИД, отметив, что западные политики позволяют себе множество подобных высказываний.